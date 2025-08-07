Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру во Вселенной

Международная группа астрономов обнаружила самую далекую и древнюю черную дыру из всех, когда-либо найденных. Она находится в галактике CAPERS-LRD-z9, сформировавшейся всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Это соответствует возрасту Вселенной всего в 3% от нынешнего — примерно 13,3 миллиарда лет назад. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Галактика CAPERS-LRD-z9 была обнаружена с помощью телескопа Джеймса Уэбба в рамках программы CAPERS, ориентированной на изучение самых ранних этапов формирования звездных систем. Первоначально объект привлек внимание как яркая и необычно красная точка, оказавшаяся представителем нового класса галактик — так называемых «маленьких красных точек». Эти компактные объекты наблюдаются лишь в первые 1,5 миллиарда лет существования Вселенной и отличаются высокой яркостью при малом количестве звезд.

Одним из возможных источников такой яркости является активное ядро — черная дыра, поглощающая окружающее вещество и выделяющая огромное количество энергии. Согласно расчетам, масса черной дыры в CAPERS-LRD-z9 может достигать 300 миллионов солнечных масс, что составляет до половины всей звездной массы ее галактики. Это делает объект уникальным среди других известных сверхмассивных чёрных дыр.

Кроме того, ученые предполагают, что красный оттенок галактики может быть связан с плотным облаком газа, окружающим черную дыру. При прохождении сквозь него свет смещается в сторону красных длин волн.

Наблюдение столь массивной черной дыры в ранней Вселенной ставит под сомнение существующие теории о скорости их роста и происхождении. Исследователи не исключают, что такие объекты могли формироваться гораздо быстрее, чем считалось ранее, или же они изначально появлялись с большей массой.

В будущем астрономы планируют получить более подробные данные о CAPERS-LRD-z9, используя телескоп Джеймса Уэбба. Это позволит лучше понять, какую роль играли черные дыры в формировании первых галактик и как развивалась структура ранней Вселенной.

