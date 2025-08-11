Ученые впервые нашли причину развития деменции

Ученые из Франции и Канады впервые установили прямую причинно-следственную связь между нарушениями работы митохондрий — «энергетических станций» клеток — и когнитивными нарушениями при нейродегенеративных заболеваниях. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Митохондрии обеспечивают клетки энергией, необходимой для их нормальной работы. Особенно зависим от них мозг, так как нейроны тратят большое количество энергии на передачу сигналов. При болезнях, таких как болезнь Альцгеймера, митохондриальная активность снижается, но до сих пор оставалось неясно, является ли это причиной или следствием гибели нервных клеток.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи разработали искусственный рецептор mitoDreadd-Gs, способный напрямую стимулировать митохондрии. При его активации у мышей с моделью деменции восстанавливалась работа митохондрий и улучшалась память.

Авторы отмечают, что результаты пока предварительные, однако открывают путь к созданию новых методов терапии, направленных на поддержание энергетического обмена в нейронах. Следующим шагом станет изучение того, может ли длительная стимуляция митохондрий замедлить или предотвратить гибель нервных клеток.

Ранее был назван простой способ защититься от деменции.