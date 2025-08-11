На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые нашли причину развития деменции

Nature: доказана связь между нарушением работы митохондрий и развитием деменции
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Франции и Канады впервые установили прямую причинно-следственную связь между нарушениями работы митохондрий — «энергетических станций» клеток — и когнитивными нарушениями при нейродегенеративных заболеваниях. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Митохондрии обеспечивают клетки энергией, необходимой для их нормальной работы. Особенно зависим от них мозг, так как нейроны тратят большое количество энергии на передачу сигналов. При болезнях, таких как болезнь Альцгеймера, митохондриальная активность снижается, но до сих пор оставалось неясно, является ли это причиной или следствием гибели нервных клеток.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи разработали искусственный рецептор mitoDreadd-Gs, способный напрямую стимулировать митохондрии. При его активации у мышей с моделью деменции восстанавливалась работа митохондрий и улучшалась память.

Авторы отмечают, что результаты пока предварительные, однако открывают путь к созданию новых методов терапии, направленных на поддержание энергетического обмена в нейронах. Следующим шагом станет изучение того, может ли длительная стимуляция митохондрий замедлить или предотвратить гибель нервных клеток.

Ранее был назван простой способ защититься от деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами