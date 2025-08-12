На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У китайских автомобилей нашли неожиданную опасность

ПНИПУ: в китайских гибридных автомобилях зафиксированы опасные уровни излучения
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков

Ученые Пермского Политеха провели замеры в одном из популярных китайских гибридных автомобилей и выяснили, что уровни электромагнитного излучения в салоне могут превышать санитарные нормы в восемь раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В России стремительно растет интерес к экологичному транспорту: за 2024 год продажи гибридных автомобилей увеличились почти втрое, до 62,8 тыс. машин. Львиная доля этого сегмента сегодня приходится на китайские модели, занявшие нишу ушедших западных брендов. Однако вместе с ростом числа таких машин на дорогах эксперты фиксируют и новую проблему — их электромагнитную безопасность.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, где источники излучения работают периодически, в гибридах мощный тяговый электродвигатель, литий-ионная батарея и инверторы создают интенсивные поля практически постоянно. Наибольшие значения фиксировались при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В/м при допустимых 25–40. При торможении уровень оставался повышенным — 50–100 В/м, а в состоянии покоя показатели были в пределах нормы.

По словам директора института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексея Щелудякова, длительное воздействие таких полей может иметь накопительный эффект и привести к неврологическим нарушениям, депрессии или онкологическим заболеваниям.

Исследователи считают, что снизить риски можно с помощью экранирующих материалов, фильтров электромагнитных помех и доработки архитектуры высоковольтных систем еще на этапе проектирования. Пока же водителям советуют учитывать этот фактор при выборе автомобиля.

Ранее в Перми нашли способ увеличить товарооборот между Россией и Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами