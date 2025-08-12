У китайских автомобилей нашли неожиданную опасность

Ученые Пермского Политеха провели замеры в одном из популярных китайских гибридных автомобилей и выяснили, что уровни электромагнитного излучения в салоне могут превышать санитарные нормы в восемь раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В России стремительно растет интерес к экологичному транспорту: за 2024 год продажи гибридных автомобилей увеличились почти втрое, до 62,8 тыс. машин. Львиная доля этого сегмента сегодня приходится на китайские модели, занявшие нишу ушедших западных брендов. Однако вместе с ростом числа таких машин на дорогах эксперты фиксируют и новую проблему — их электромагнитную безопасность.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, где источники излучения работают периодически, в гибридах мощный тяговый электродвигатель, литий-ионная батарея и инверторы создают интенсивные поля практически постоянно. Наибольшие значения фиксировались при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В/м при допустимых 25–40. При торможении уровень оставался повышенным — 50–100 В/м, а в состоянии покоя показатели были в пределах нормы.

По словам директора института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексея Щелудякова, длительное воздействие таких полей может иметь накопительный эффект и привести к неврологическим нарушениям, депрессии или онкологическим заболеваниям.

Исследователи считают, что снизить риски можно с помощью экранирующих материалов, фильтров электромагнитных помех и доработки архитектуры высоковольтных систем еще на этапе проектирования. Пока же водителям советуют учитывать этот фактор при выборе автомобиля.

Ранее в Перми нашли способ увеличить товарооборот между Россией и Китаем.