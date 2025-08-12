Мужчины с раком простаты часто умирают не из-за болезни, выяснили ученые

Мужчины с раком простаты без метастазов чаще погибают от причин, не связанных с заболеванием. К такому выводу пришли ученые из Университета Уппсалы. Результаты опубликованы в Journal of the National Comprehensive Cancer Network (JNCCN).

Исследователи проанализировали данные 62 839 пациентов из Национального регистра рака простаты Швеции. Диагнозы были поставлены в период с 2000 по 2020 год. В научную работу включали только мужчин с прогнозируемой продолжительностью жизни более трех лет. Ученые также учитывали возраст пациентов и наличие хронических заболеваний.

Участников разделили по величине риска прогрессирования заболевания и начали наблюдение. Оказалось, что при низком и среднем риске пациенты в шесть раз чаще умирали не от рака. В группе высокого риска вероятность летального исхода, не связанного с болезнью, возрастала в два раза.

По словам ведущего автора Пьетро Силипоти, при соблюдении рекомендаций большинство мужчин живут долго после постановки диагноза. Это касается и тех, кому подходит активное наблюдение — стратегия, при которой лечение не начинают сразу, а состояние регулярно контролируют. Если болезнь прогрессирует, назначают терапию.

По словам онколога Ахмада Шабсига из Онкологического центра Огайо, даже при высоком риске мужчины чаще умирают не от рака. Врач отметил, что при низком риске только 11% пациентов за 30 лет погибают от болезни.

Ранее был найден способ «отключить» механизм устойчивости рака к лечению.