Маск решил судиться с Apple

Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства в сфере ИИ
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом бизнесмен написал на своей страничке в соцсети X.

По словам Маска, корпорация не позволяет ни одной компании, кроме OpenAI, занимать первую строчку в рейтинге приложений AppStore в категории ИИ. При этом приложения X или Grok не включены в раздел Must Have в App Store, несмотря на то, что X занимает первое место по популярности среди новостных приложений в мире, а Grok — пятое место среди всех приложений.

«И это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI в скором времени обратится в суд», — написал Маск в своем посте.

10 августа искусственный интеллект o3 от OpenAI одержал убедительную победу над моделью Grok 4, разработанной компанией xAI Маска, в финале шахматного турнира Kaggle AI Exhibition. Счет финального поединка составил 4:0 в пользу o3, что придает дополнительную остроту давнему соперничеству между сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом и Маском, который ранее пытался приобрести OpenAI после своего ухода.

Ранее соцсеть Х заблокировала аккаунт модели ИИ Grok.

