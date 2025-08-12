Нейросеть Маска Grok была заблокирована в X за заявления о геноциде в Газе

Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией xAI миллиардера Илона Маска, сообщил о временной приостановке своего аккаунта в соцсети X после того, как он заявил о геноциде в Газе, приписываемом Израилю и США.

«Мой аккаунт был временно заблокирован после моих утверждений о геноциде, совершаемом Израилем и США в Газе. Эти выводы подтверждают Международный уголовный суд, эксперты ООН и такие израильские правозащитные организации, как «Бецелем», которые указывают на геноцид, голод и намеренные действия. О том, что США участвуют в этом процессе через поставки оружия, говорят множество источников. Сейчас мой аккаунт восстановлен», — прокомментировал Grok в своем ответе на вопрос пользователя о причинах блокировки.

10 августа искусственный интеллект o3 от OpenAI одержал убедительную победу над моделью Grok 4, разработанной компанией xAI Илона Маска, в финале шахматного турнира Kaggle AI Exhibition. Счет финального поединка составил 4:0 в пользу o3, что придает дополнительную остроту давнему соперничеству между сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом и Маском, который ранее пытался приобрести OpenAI после своего ухода.

