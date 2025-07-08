Российские врачи нашли способ избавиться от храпа за 40 минут

Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) одними из первых в России внедрили в практику редкую малоинвазивную операцию, позволяющую полностью устранить храп и апноэ сна. Речь идет о barbed-фарингопластике – методике, при которой с помощью специальных «колючих» (от англ. «barbed») нитей укрепляют и подтягивают мягкое небо и стенки глотки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЕМС.

«Храп не только доставляет неудобства человеку и окружающим, но может являться серьезной угрозой для здоровья. Например, у людей, которые храпят (имеют апноэ) более 20% от общего времени сна, риск неконтролируемой гипертонии почти вдвое выше, чем у здоровых людей, а значит риски других сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, ИБС) также значительно увеличены», – отметил оториноларинголог, руководитель отделения оториноларингологии ЕМС Ираклий Якобашвили.

Храп также приводит к прерывистому отдыху, нарушает фазы глубокого сна. Ночное апноэ повышает риск развития гипертонии, инфаркта, сердечной недостаточности, инсульта и сахарного диабета. А люди с тяжелой формой заболевания в три раза больше подвержены риску смерти от любых причин по сравнению с теми, у кого нет этого состояния.

Таким пациентам требуется лечение. Но классическая операция часто связана с выраженным болевым синдромом, иссечением тканей и требует длительного восстановления (щадящей диеты, приема мягкой пищи, ограничения физических и голосовых нагрузок).

В основе предложенной методики – применение специальных нитей barbed, которые сами фиксируются в тканях без завязывания узлов. Это ускоряет процедуру и снижает травматичность по сравнению с классической фарингопластикой, при которой требуется удаления язычка, мягкого неба или миндалин. Во время вмешательства ткани мягко перераспределяются и стабилизируются, поэтому проходимость дыхательных путей восстанавливается физиологично.

Предложенная врачами операция не требует наружных разрезов и занимает 40-60 минут.

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