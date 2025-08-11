На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, у каких женщин выше риск инсульта

Circulation: выявлена связь между преследованием женщин и риском инсульта у них
Shutterstock/Robert Kneschke

Женщины, которые сталкивались с преследованием или оформляли судебный запрет на приближение, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний в последующие годы. К такому выводу пришли исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Британской Колумбии. Работа опубликована в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие более 66 тыс. женщин в возрасте около 46 лет, которые в 2001 году не имели сердечно-сосудистых заболеваний. За 20 лет наблюдения почти 12% сообщили о случаях сталкинга, а около 6% — об оформлении судебного запрета на приближение.

Анализ показал, что у женщин, переживших сталкинг, риск инфаркта или инсульта был выше на 41% по сравнению с теми, кто с ним не сталкивался. Для оформивших судебный запрет на приближение риск повышался на 70%. Эти данные оставались актуальными даже с учетом других факторов — образа жизни, хронических болезней, перенесенного в детстве насилия и симптомов депрессии.

Авторы отмечают, что постоянный стресс от чувства опасности может негативно влиять на нервную систему, работу сосудов и другие биологические процессы. При этом сталкинг часто недооценивают, так как он не всегда связан с физическим насилием, но может серьезно подрывать здоровье.

Ранее был назван простой способ защититься от деменции.

