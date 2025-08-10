Найден способ обнаружить опасные пестициды невооруженным глазом

Ученые из Хэфэйского института физических наук (Китайская академия наук) создали простой и быстрый метод для выявления пиретроидных пестицидов с помощью флуоресцентного зонда. Результат реакции можно увидеть невооруженным глазом на экране смартфона за 10 секунд. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry (Anal Chem).

Флуоресцентный зонд меняет цвет под ультрафиолетовым излучением при контакте с пиретроидами — распространенными инсектицидами, содержащимися во многих бытовых и сельскохозяйственных средствах. Эти вещества эффективны против насекомых, но при высоких концентрациях могут вызывать головокружение и затрудненное дыхание у человека.

Технология основана на реакции флуоресцентного красителя с белком: смесь светится желтым цветом, а при контакте с пиретроидами быстро меняет цвет на зеленый — этот переход заметен сразу. Чувствительность зонда позволяет обнаруживать даже небольшие дозы вредных веществ. Для более точного анализа достаточно сфотографировать образец на смартфон — специальное приложение при этом рассчитывает концентрацию пестицидов.

Чтобы выявлять пестициды в воздухе, ученые также интегрировали зонд в пористый аэрогель, который меняет цвет с оранжевого на зеленый при контакте с парами инсектицидов. Метод может существенно упростить контроль безопасности продуктов на фермах, рынках и в быту. По словам авторов работы, разработка может быть полезна для фермеров, которые смогут быстро проверить урожай прямо в поле.

Однако исследователи отмечают, что на точность теста могут влиять другие химические вещества, такие как удобрения или моющие средства, которые часто смешиваются с пестицидами. Кроме того, пока не изучено, какую точность зонд продемонстрирует при экстремальных температурах.

Ранее был найден способ защитить урожай без химикатов.