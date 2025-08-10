На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ обнаружить опасные пестициды невооруженным глазом

AnalChem: создан метод проверки еды на наличие пестицидов с помощью смартфона
true
true
true
close
AntonSAN/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Хэфэйского института физических наук (Китайская академия наук) создали простой и быстрый метод для выявления пиретроидных пестицидов с помощью флуоресцентного зонда. Результат реакции можно увидеть невооруженным глазом на экране смартфона за 10 секунд. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry (Anal Chem).

Флуоресцентный зонд меняет цвет под ультрафиолетовым излучением при контакте с пиретроидами — распространенными инсектицидами, содержащимися во многих бытовых и сельскохозяйственных средствах. Эти вещества эффективны против насекомых, но при высоких концентрациях могут вызывать головокружение и затрудненное дыхание у человека.

Технология основана на реакции флуоресцентного красителя с белком: смесь светится желтым цветом, а при контакте с пиретроидами быстро меняет цвет на зеленый — этот переход заметен сразу. Чувствительность зонда позволяет обнаруживать даже небольшие дозы вредных веществ. Для более точного анализа достаточно сфотографировать образец на смартфон — специальное приложение при этом рассчитывает концентрацию пестицидов.

Чтобы выявлять пестициды в воздухе, ученые также интегрировали зонд в пористый аэрогель, который меняет цвет с оранжевого на зеленый при контакте с парами инсектицидов. Метод может существенно упростить контроль безопасности продуктов на фермах, рынках и в быту. По словам авторов работы, разработка может быть полезна для фермеров, которые смогут быстро проверить урожай прямо в поле.

Однако исследователи отмечают, что на точность теста могут влиять другие химические вещества, такие как удобрения или моющие средства, которые часто смешиваются с пестицидами. Кроме того, пока не изучено, какую точность зонд продемонстрирует при экстремальных температурах.

Ранее был найден способ защитить урожай без химикатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами