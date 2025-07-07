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Найден способ защитить урожай без химикатов

NAR: создана программа, которая поможет защищать урожай без химии
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Attasit saentep/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Квинсленда создали программное обеспечение, которое может создавать защиту для растений от вредителей и болезней без использования пестицидов. Программа называется dsRNAmax и работает на основе механизма РНК-интерференции — природного процесса, с помощью которого клетки «отключают» определенные гены. Работа опубликована в журнале NAR Genomics and Bioinformatics.

Программа подбирает особую молекулу — двухцепочечную РНК, которая воздействует только на нужный вид вредителей, не затрагивая при этом полезных насекомых или другие организмы. Это делает метод безопасным как для экологии, так и для урожая.

«Наша разработка позволяет точно поражать вредителей, не затрагивая ничего лишнего», — рассказал разработчик, аспирант Стивен Флетчер.

Технологию уже протестировали в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства. Ученые взяли три вида вредных нематод — микроскопических червей, повреждающих корни растений, — и один безвредный вид. Программа смогла найти такую комбинацию РНК, которая убивала только вредителей и не трогала «хороших» нематод.

«Мы показали, что это работает в реальности, а не только в теории», — отметил один из руководителей исследования доктор Крис Броснан. — «И сейчас продолжаем работу — первые результаты очень обнадеживающие».

В будущем ученые планируют применить машинное обучение, чтобы сделать молекулы еще эффективнее — на 5–10%. Это позволит использовать меньше вещества, снизить расходы и повысить устойчивость сельского хозяйства к вредителям без вреда для природы.

Ранее ученые назвали простой способ увеличить количество бабочек на дачном участке.

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