Названы проблемы, которые могут возникнуть после установки искусственного хрусталика

Наиболее распространенные проблемы после замены хрусталика — это засветы, нечеткость зрения и плохая передача цветов,рассказал «Газете.Ru» офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе.

«Еще пациенты жалуются на ореолы, особенно в вечернее время, когда зрачок расширяется максимально и вокруг источника света формируются световые круги. Это проблема для пациентов, от которой избавиться нельзя. Еще одна проблема — четкость зрения. Хоть мультифокальные хрусталики и считаются многофокусными, но все равно на каком-то расстоянии фокус теряется, изображение уже не такое четкое. Например, на расстоянии, скажем так, 30 см человек все видит, 40 см — видит, а на 60 см уже изображение не четкое», – отметил врач.

Также искусственный хрусталик не так хорошо передает цвета, как собственный. Все это не такие значительные проблемы, но все же они доставляют дискомфорт пациентам.

«Поэтому я считаю: пока у вас нет катаракты, лучше наслаждайтесь собственным хрусталиком. Тем более сейчас операция отработана на 100%, ее можно сделать амбулаторно в любое время и почти безболезненно. Еще один аргумент против досрочной замены хрусталика, о которой мы говорили, — это осложнения», – заключил доктор.

Ранее врач оценил риски возникновения вспышки лихорадки чикунгунья в Москве и Питере.