Ученый рассказал, чем опасно использование для ЭКО спермы мужчин старше 45 лет

От возраста мужчины не зависит частота оплодотворения и развитие эмбрионов, однако этот фактор влияет на риск самопроизвольного прерывания беременности (выкидыша). Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

Эксперт прокомментировал результаты исследования ученых из Италии и Испании, которые анализировали данные 1712 циклов ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) с донорскими яйцеклетками. Все яйцеклетки принадлежали молодым женщинам (в среднем – 26 лет), что позволило исключить влияние возраста матери на исход беременности.

Мужчины-участники были разделены на две группы — младше и старше 45 лет. Частота выкидышей в группе «старших отцов» составила 23,8% против 16,3% у более молодых. Показатель живорождения также был ниже — 35,1% против 41%.

Эмбриолог объяснил, что возраст отца действительно влияет на репродуктивные исходы. В обычных программах ЭКО это трудно проследить из-за корреляции с возрастом матери. Однако в описанном исследовании эти два фактора были разделены за счет использования донорских ооцитов.

«Развитие эмбрионов и частота оплодотворения не зависят от возраста мужчины и определяются другими факторами, а вот вероятность прерывания беременности – зависит», – рассказал «Газете.Ru» ученый.

По словам эксперта, основная причина заключается в увеличении фрагментации ДНК сперматозоидов с возрастом — в частности, в накоплении двунитевых разрывов ДНК. Эти повреждения могут не «исправляться» вовремя, особенно при естественном зачатии. Хотя современные технологии, такие как ИКСИ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection), могут частично нивелировать этот риск, полностью исключить его нельзя.

Эксперт также отметил, что по мере увеличения возраста отца возрастает вероятность психоневрологических нарушений у детей — в том числе аутизма и биполярных расстройств. Хотя абсолютные риски остаются низкими, специалист призывает учитывать этот фактор при планировании семьи.

