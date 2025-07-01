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Названы позы, которые понижают и повышают шанс на зачатие

Сексолог Гулько: три позы повышают шанс зачать ребенка

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Повысить шансы на зачатие могут такие позы, как «догги-стайл» на локтях (чтобы корпус тела женщины был ниже таза), миссионерская и «березка» (когда женщина поднимает таз вверх), рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько.

«Зачатие зависит не только от выбора позиций, но и от ряда других факторов. Если говорить о позициях, то следует исходить из принципа: чем глубже проникает семенная жидкость мужчины и долго остается во влагалище, тем выше шансы беременности. Позиции, где шансы на оплодотворение выше: «миссионерская», «догги-стайл», «березка» (женщина поднимает таз вверх после семяизвержения у мужчины)», – отметил специалист.

В то же время, по словам Гулько, позы, при которых есть риск вытекания семени, снижают вероятность зачатия, хоть и незначительно.

«К таким позам можно отнести наездницу, позицию стоя, позу ложек, когда оба партнера близко друг к другу. В последнем случае многое зависит от расстояния между грудью мужчины и спиной женщины: изменяется глубина проникновения пениса во влагалище. И чем оно больше, тем глубже проникновение. Кроме того, если сразу после мужского семяизвержения женщина ляжет так, чтоб предотвратить вытекание мужского семени, вероятность зачатия увеличивается», – рассказал врач.

Однако Гулько подчеркнул, что все-таки поза во время секса оказывает минимальное влияние на шансы зачатия. Гораздо больше на это влияют другие факторы, например фаза овуляции или состояние спермы мужчины.

«Если в паре есть трудности с зачатием, то оптимальным вариантом будет обращение к специалистам, чтобы найти лучшее решение в вашем случае. Самостоятельные эксперименты с позами могут не дать желаемого результата в короткие сроки», – рассказал доктор.

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