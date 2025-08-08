Назван объем талии, который указывает на жировую болезнь печени

Ученые Новгородского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета установили, что средняя окружность талии у людей с жировой болезнью печени составляет 100 см у мужчин и 86 см у женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Специалисты выявили, что у пациентов с этой патологией наблюдается повышенное накопление жира не только в самой печени, но и вокруг органов брюшной полости. Также выявили нарушение обмена холестерина с его накоплением в стенке сосудов.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — патология печени, заключающаяся в избыточном отложении жира в клетках органа, не вызванная употреблением алкоголя. Она является самым распространенным заболеванием печени в мире. По данным ряда исследований, в России патология встречается у 38,5% мужчин и 26,6% женщин.

Ученые изучили две группы молодых людей: в первой были пациенты с НАЖБП, а во второй здоровые. Оказалось, что в первой группе было больше людей с избыточной массой тела и ожирением. Чаще присутствовал отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям, гиперурикемии (повышение уровня мочевой кислоты) и гипергликемии (повышение уровня сахара). У этой же группы выявлены более высокие показатели содержания общего и висцерального жира в сравнении с группой без НАЖБП.

«Средний индекс массы тела, выражающий соответствие массы тела и его роста, для первой и второй группы составил 29 и 22,3 кг на квадратный метр. Средняя окружность талии составила 100 и 94 см у мужчин и 86 и 74 см у женщин соответственно. Наблюдалось повышение соотношения окружности талии и окружности бедер, являющееся также признаком абдоминального (висцерального) ожирения — 0,98 и 0,86. Общая жировая масса групп с НАЖБП и без нее – 27,3 и 14,8 кг, безжировая масса — 55,3 и 44,6 кг. Висцеральный жир, окружающий внутренние органы брюшной полости — 12,5 и 6,0 условных единиц, масса скелетной мускулатуры — 30,8 и 24,5 кг соответственно», — рассказал «Газете.Ru» директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

Также определена разница в уровне базального метаболизма — минимального количества энергии, необходимого организму для поддержания таких функций, как дыхание, кровообращение и переваривание пищи. Для исследуемой группы он составил 1564 килокалории, для контрольной — 1340 килокалорий.

Полученные результаты могут стать основой для программ комплексной терапии ожирения и неалкогольной жировой болезни печени у лиц молодого возраста.

