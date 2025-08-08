Россиянам посоветовали не есть овощи две недели после удобрения почвы

Некоторые виды удобрений могут накапливаться в фруктах, ягодах или овощах и приводить к отравлению после употребления плодов. Поэтому лучше не употреблять их в пищу еще две недели после удобрения почвы, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Этот период зависит от множества факторов, включая тип применяемых пестицидов и удобрений, вид растения, методы обработки и условия окружающей среды. Например, пестициды имеют разные сроки распада и период ожидания, который обычно указывается в инструкции к конкретному препарату. Например, для некоторых овощей и ягод период ожидания перед употреблением может составлять от 3 до 21 дня. Важно следовать рекомендациям, указанным на упаковке пестицидов», — отметил врач.

Удобрения обычно менее токсичны, чем пестициды, однако использование высококонцентрированных удобрений может привести к накоплению нитратов в растениях.

«Для удобрений, особенно содержащих азот, период ожидания может варьироваться. В качестве общей рекомендации рекомендуется подождать около 2 недель после внесения удобрений перед сбором урожая, хотя это может зависеть от типа удобрения (органические или минеральные)», — рассказал врач.

Некоторые растения быстрее усваивают химические вещества, чем другие. Например, листовые овощи (салат, шпинат) могут накапливать остатки пестицидов быстрее, чем корнеплоды.

«Некоторые методы, такие как капельное орошение, могут снизить количество химикатов, попадающих в растение, в то время как опрыскивание может привести к большему накоплению. Тщательное мытье и термическая обработка (приготовление) могут помочь уменьшить остатки химикатов, поэтому рекомендуется мыть овощи и фрукты перед употреблением», — заключил доктор.

