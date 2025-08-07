проект

В России предложили новый способ лечения неправильного прикуса

В НовГУ создали новый способ лечения неправильного прикуса

Dental Monitoring/Global Look Press

В Новгородском университете предложили новый способ коррекции неправильного прикуса, при котором происходит чрезмерное смещение нижней челюсти назад относительно верхней. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Метод заключается в совместном применении ортодонтической каппы и аппарата Гербста. Способ корректирует положение нижней челюсти, выравнивая положение височно-нижнечелюстного сустава и расслабляя мышцы, двигающие нижнюю челюсть.

Неправильный прикус, при котором происходит чрезмерное смещение нижней челюсти назад, может приводить к увеличению давления на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). Для компенсации дистального положения нижней челюсти пациенты часто выдвигают ее вперед во время жевания, что создает дополнительную нагрузку на связочный аппарат ВНЧС. Возникает дисфункция височно-челюстного сустава, которая может сопровождаться болью, ограничением амплитуды открывания рта, перенапряжением мышц, двигающих челюсть, и постепенное разрушение самого сустава. Наиболее высокая распространенность патологии наблюдается у взрослых в возрасте от 20 до 40 лет.

«Именно поэтому для пациентов с неправильным прикусом, осложненным дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, важно не только вернуть правильное смыкание зубов, но и восстановить функцию сустава и мышц, двигающих нижнюю челюсть. На наш взгляд, разобщающая зубные ряды каппа и аппарат Гербста, помогающий менять положение нижней челюсти, позволяют решить эту проблему и дать эффективное лечение пациентам», — рассказал профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев.

По результатам исследования методика показала свою эффективность.

