Назван год запуска водородного завода на Сахалине

Водородную энергетику многие страны рассматривают как ключ к достижению нулевых выбросов. В России тоже развивают эту область и в рамках десятилетия науки и технологий в 2029 году в Сахалинской области будет запущен водородный завод. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов.

Завод будет производить до 5 тыс. тонн водорода в год вместо задуманных 100 тыс. тонн. В будущем производство можно будет увеличить.

«Изначально завод должен был быть запущен в 2024 году. Проект был ориентирован на экспорт, и основными потребителями должны были стать развитые страны, такие как Япония и Южная Корея. Однако в связи с изменением политической и экономической ситуации возникли определённые барьеры, и сейчас проект приостановлен. Но после окончания СВО и если все эти барьеры будут преодолены, то мы расширим производство до изначальных 100 тыс. тонн водорода в год, предназначенных для экспорта в страны с уже сформированными рынками, такие как Япония и Южная Корея, которые потребляют миллионы тонн водорода», – рассказал Горбунов.

На заводе будет применяться технология паровой конверсии метана, которого в регионе достаточно. Работает это так: метан реагирует с водяным паром при высокой температуре (700–1100 °C) и давлении в присутствии катализатора. В результате образуется водород и монооксид углерода, который проходит повторную обработку с образованием дополнительного водорода.

«В нашем регионе рынок водорода только формируется. Мы начинаем его создание с небольших проектов, таких как развитие транспорта и малых энергосистем, которые требуют гораздо меньше водорода. Например, для поездов потребуется от 2 000 до 5 000 тонн водорода в год, поэтому для их нужд не нужно строить большой завод. Водородный кластер, включающий Сахалинский университет, правительство и партнеров из Томска и Москвы, работаем над созданием среднетоннажного производства водорода. Это позволит нам с 2029 года полноценно обеспечивать потребности рынка», – рассказал Горбунов.

Завод должен обеспечить достаточным количеством водорода не только Сахалин и Курилы, но и другие регионы Сибири, Дальнего Востока и Арктики, в которых также есть проблемы с электрификацией.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как развивается водородная энергетика в России.