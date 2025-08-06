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Распространенный паразит домашних кошек изменяет наш мозг, выяснили ученые

PLOS Pathogens: кошачий паразит «перепрошивает» мозг людей
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Домашние кошки могут быть источником неожиданной и весьма коварной угрозы. Международная команда ученых выяснила: паразит Toxoplasma gondii, которым легко заразиться через контакт с кошачьими фекалиями способен незаметно проникнуть в мозг и изменить его работу. Работа опубликована в журнале PLOS Pathogens.

По оценкам, токсоплазмозом инфицированы до трети населения планеты. У большинства инфекция протекает бессимптомно, но это вовсе не означает, что она безвредна. Исследователи выяснили, что паразит нарушает передачу сигналов между клетками мозга. Зараженные нейроны выделяют меньше внеклеточных пузырьков — крошечных «посылок» с молекулярными инструкциями — и отправляют искажённые сигналы, которые могут вызвать воспаление и изменить поведение соседних клеток, особенно астроцитов.

«Даже если заражено всего несколько нейронов, они способны «сбить с толку» всю окружающую ткань», — объяснила профессор Эмма Уилсон, ведущий автор исследования.

Особое беспокойство вызывает влияние на белок GLT-1, который отвечает за очистку мозга от лишнего глутамата — главного возбуждающего нейромедиатора. Его снижение может привести к перегрузке нейросетей и хроническому сбою в химии мозга.

Но, пожалуй, самое удивительное: пузырьки, выделяемые зараженными клетками, содержат не только человеческие, но и паразитарные белки — они могут проникать в ядра других клеток мозга и менять их поведение. Это значит, что Toxoplasma буквально «перепрошивает» мозг, даже не распространяясь напрямую.

Хотя явных симптомов у большинства инфицированных нет, авторы считают, что паразит может незаметно влиять на поведение, тревожность и даже риск развития неврологических нарушений. Ученые уже обсуждают возможность использовать содержимое этих пузырьков как биомаркеры активности токсоплазмы в мозге — и как основу для диагностики.

Ранее ученые назвали лучший домашний антистресс.

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