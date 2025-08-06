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Стало известно, почему рак простаты иногда не поддается мощной терапии

npj РО: особый набор генов наделяет рак простаты устойчивостью к течению
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Depositphotos

Устойчивость рака простаты к лечению может быть связана с активностью определенного набора генов и фермента CDK2. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты исследования опубликованы в npj Precision Oncology (npj РО).

Стандартная терапия при метастатическом гормонозависимом раке простаты включает препараты вроде энзалутамида. Они блокируют андрогеновые рецепторы, которые «улавливают» тестостерон и запускают рост опухоли.

Ингибиторы пути рецептора андрогена (ARPI) успешно подавляют этот процесс, но у части пациентов препараты не действуют вовсе. Такие больные — около 15% от общего числа — сталкиваются с быстрым прогрессированием заболевания и ранней смертью.

Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые сравнили генетические профили чувствительных и устойчивых опухолей. В итоге был определен набор генов, активность которых резко отличается у пациентов с полным отсутствием ответа на терапию.

Этот молекулярный «отпечаток» оказался предсказуемым маркером нечувствительности к ARPI. На его фоне был протестирован препарат доцетаксел, обычно применяемый уже после неудачи гормонального лечения. Оказалось, что он может быть эффективен у таких пациентов уже на старте — до возникновения выраженной резистентности.

Кроме того, исследование выявило важную роль фермента CDK2. Его активность была повышена в устойчивых опухолях, а лабораторное подавление CDK2 тормозило деление клеток. По словам ученых, ингибиторы CDK2 уже разрабатываются для других онкологических заболеваний. Также их можно протестировать и для рака простаты.

Исследователи надеются, что найденные биомаркеры резистентности в будущем можно будет использовать для персонализации лечения: вместо стандартного подхода врачи смогут заранее определять, кому ARPI не подойдут, и сразу назначать химиотерапию. Это позволит избежать ненужных побочных эффектов от неэффективных методов.

Ранее ученые выяснили, как рак легких «обманывает» иммунитет при рецидиве.

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