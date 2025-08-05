Ученые выяснили, как рак легких «обманывает» иммунитет при рецидиве

Ученые из Университета Миссури обнаружили, что два белка — AXL и FN14 — помогают раку легких уходить от иммунного ответа и становиться устойчивым к терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.

Исследовательская группа установила, что эти белки могут компенсировать функцию друг друга. При блокировке одного из них второй берет на себя защиту опухоли. Такой механизм препятствует работе препаратов, направленных на подавление роста раковых клеток.

Ранее предполагалось, что ингибирования одного из белков — AXL — достаточно для остановки роста опухоли. В 2019 году ученые разработали соответствующий препарат, однако он не показал ожидаемой эффективности. Последующее исследование показало, что для значимого терапевтического эффекта необходимо воздействовать на оба белка одновременно.

Для этой цели были созданы наночастицы на основе желатина, способные подавлять активность как AXL, так и FN14. В доклинических экспериментах на мышах такая комбинация позволила замедлить рост опухолей более эффективно, чем однократная блокада одного белка.

Особое значение открытие может иметь для пациентов с мутацией в генах, связанных с чувствительностью к таргетной терапии — таких около 25%. У этих пациентов опухоли на ранних стадиях хорошо реагируют на лечение, но затем приобретают устойчивость.

Исследование также подтверждает более общий принцип: прицельная терапия может быть неэффективной, если у опухоли существует альтернативный путь выживания. Механизм компенсации через парные белки может быть характерен не только для рака легких, и его понимание потенциально может лечь в основу новых подходов к лечению различных злокачественных опухолей.

Ранее ученые выяснили, почему при лечении рака может «страдать» сердце.