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Созданы клетки, способные омолодить 61 тип тканей

Cell: созданные в Китае SRC клетки могут омолодить 61 тип тканей
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Ученые из Китайской академии наук сообщили о создании устойчивых к старению мезенхимальных прогениторных клеток (SRC). В ходе эксперимента они обратили вспять возрастные изменения у макак — ближайших биологических родственников человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

С возрастом механизмы обновления клеток в организме начинают работать менее эффективно: новые клетки образуются медленнее, а старые не успевают своевременно удаляться. Это приводит к постепенному снижению функций органов, воспалениям, нарушениям обмена веществ и другим проявлениям старения.

SRC-клетки оказались способными вмешиваться в этот процесс. В течение 44 недель пожилым макакам, чей возраст соответствовал примерно 60-70 человеческим годам, вводили SRC каждые две недели. В результате у животных не наблюдалось побочных эффектов: не повышалась температура, не возникало воспалений, не снижалась масса тела.

Эксперименты показали, что омоложение коснулось 10 систем организма и 61 типа тканей. Также воздействие SRC-клеток ослабляло признаки остеопороза, фиброза, снизился уровень воспаления, улучшилась память. Репродуктивная функция также восстановилась: выработка сперматозоидов у макак стала активнее. На клеточном уровне ученые отметили укрепление ДНК, снижение окислительного стресса и восстановление работы белков.

Механизм действия SRC связан с выделением экзосом — микроскопических пузырьков, содержащих белки и молекулы РНК. Эти «капсулы» передают клеткам сигналы, подавляющие воспаление и стимулирующие восстановление.

Также была доказана безопасность терапии: ни у одной обезьяны не развились опухоли. По мнению авторов, если технология будет адаптирована для человека, она сможет замедлить течение возрастных заболеваний, улучшить качество жизни в пожилом возрасте и даже восстановить репродуктивные функции.

Ранее был назван действенный способ замедлить старение мозга.

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