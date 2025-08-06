На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Геофизик о смещении Камчатки: «Такого еще не было»

Геофизик Шебалин: смещение Камчатки на два метра — это очень большая величина
true
true
true
close
Юрий Демянчук/РИА Новости

Произошедшее у берегов Камчатки землетрясение сдвинуло полуостров на два метра на юго-восток. Эти данные подтвердил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, подчеркнув, что это очень значительная величина. В беседе с Tsargrad.tv он отметил, что такого с полуостровом еще не было.

По словам эксперта, он изучал график для Северокурильска, согласно которому смещение составило 1,5 метра. Сообщить более точные данные о перемещении можно будет после тщательной обработки, но расстояние в 1,5–2 метра — это в любом случае очень много, отметил ученый.

«Потому что движение Камчатки относительно тихоокеанского дна ― это сантиметры в год, а тут сразу два метра единовременно. Так что это, конечно, очень большое смещение», ― подчеркнул он.

Специалист напомнил, что, согласно оценкам американских ученых, в очаге землетрясения оно дошло до 15 метров, а к поверхности — сократилось. Эти данные согласуются с моделью смещения, построенной на основе сейсмических записей, заключил геофизик.

Напомним, полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. В Госдуме заявили, что эти показатели все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах, подробности ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что после землетрясения Камчатка снизилась по высоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами