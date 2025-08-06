Геофизик о смещении Камчатки: «Такого еще не было»

Геофизик Шебалин: смещение Камчатки на два метра — это очень большая величина

Произошедшее у берегов Камчатки землетрясение сдвинуло полуостров на два метра на юго-восток. Эти данные подтвердил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, подчеркнув, что это очень значительная величина. В беседе с Tsargrad.tv он отметил, что такого с полуостровом еще не было.

По словам эксперта, он изучал график для Северокурильска, согласно которому смещение составило 1,5 метра. Сообщить более точные данные о перемещении можно будет после тщательной обработки, но расстояние в 1,5–2 метра — это в любом случае очень много, отметил ученый.

«Потому что движение Камчатки относительно тихоокеанского дна ― это сантиметры в год, а тут сразу два метра единовременно. Так что это, конечно, очень большое смещение», ― подчеркнул он.

Специалист напомнил, что, согласно оценкам американских ученых, в очаге землетрясения оно дошло до 15 метров, а к поверхности — сократилось. Эти данные согласуются с моделью смещения, построенной на основе сейсмических записей, заключил геофизик.

Напомним, полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. В Госдуме заявили, что эти показатели все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах, подробности ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что после землетрясения Камчатка снизилась по высоте.