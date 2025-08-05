Ученые назвали скрытые признаки начала алкоголизма

Повышенные артериальное давление и частота сердечных сокращений могут быть ранними признаками развивающейся алкогольной зависимости. К такому выводу пришли исследователи Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками (США). Результаты исследования опубликован в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Ученые стремились понять, могут ли простые и доступные методы — такие как измерение давления и ЭКГ (электрокардиография) — помочь выявить изменения в работе сердца у людей с разными уровнями потребления алкоголя. В исследовании приняли участие около 1100 человек.

В числе добровольцев были как люди, которые проходили лечение от алкогольной зависимости, так и те, у кого подобные расстройства не были диагностированы. Все участники были распределены по четырем фенотипам употребления спиртного — от умеренного до высокого риска.

Анализ показал, что у людей с более высоким риском алкоголизма наблюдался рост средних значений артериального давления и частоты пульса. Эти показатели также коррелировали с высокой тяжестью зависимости и выраженным синдромом отмены.

Связь между изменениями в работе сердца и алкоголизмом была особенно заметной у тех, кто еще не перешел к видимому злоупотреблению.

«Это говорит о том, что даже на ранних стадиях можно обнаружить сигналы потенциальной зависимости с помощью простых и недорогих методов», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что женщины переносят алкогольный стресс легче мужчин.