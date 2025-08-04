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Женщины переносят алкогольный стресс легче мужчин, выяснили ученые

ACER: гормоны лучше защищают женщин от стресса при употреблении алкоголя
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Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Женская гормональная система реагирует на высокие дозы алкоголя слабее, чем мужская. Это может быть встроенным биологическим механизмом, защищающим плод на ранних сроках беременности. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследование опубликовано в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research (ACER).

В исследовании участвовали 66 молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет, включая 35 женщин. Все участники не имели психических расстройств в истории болезни и не злоупотребляли психоактивными веществами. Ученые оценивали, как острый прием алкоголя влияет на физиологические и гормональные реакции организма, включая уровень стресса.

Испытуемые выпивали напиток с 20 % содержанием алкоголя. Затем специалисты отслеживали у них уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, артериальное давление, температуру тела, частоту сердцебиения, а также концентрации гормонов стресса в крови. Эти показатели фиксировались несколько раз в течение последующих часов.

Несмотря на схожий уровень опьянения у мужчин и женщин, их организмы реагировали по-разному. У мужчин наблюдалось более высокое артериальное давление и более выраженный выброс гормонов стресса, таких как кортизол и кортикотропин. У женщин эти изменения были менее выраженными.

Даже после исключения из анализа женщин, принимавших гормональные контрацептивы или сообщивших о желудочно-кишечных симптомах, половые различия в реакции сохранялись.

По мнению исследователей, такая сдержанная реакция может быть частью эволюционного механизма, минимизирующего влияние стрессовых факторов — в том числе алкоголя — на репродуктивную систему женщины и потенциально развивающийся плод. Также это может частично объяснять различия в том, как мужчины и женщины переживают стресс и справляются с зависимостью.

Ранее врач рассказала, что даже один бокал вина может быть опасен при беременности.

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