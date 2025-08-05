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Клетки лемура помогут лечить болезни мышц у людей

NatCom: стволовые клетки лемура помогут лечить атрофию мышц у людей
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David Haring

Ученые из Орхусского университета обнаружили, что стволовые клетки серого мышиного лемура гораздо ближе по свойствам к человеческим, чем таковые у лабораторных мышей. Эти приматы идеально подходят для тестирования препаратов, направленных на лечение заболеваний мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Мезенхимальные стволовые клетки участвуют в регенерации тканей и модулируют воспалительные процессы. В организме человека и животных они могут превращаться в жировые, костные и хрящевые клетки. Обычно стволовые клетки изучают в исследованиях на мышах, однако новые данные показывают, что именно у лемуров эти клетки делятся медленнее и «ведут себя» как человеческие.

Ученые выявили два механизма, объясняющих это сходство. Во-первых, клетки лемуров и людей производят меньше спермидина — вещества, необходимого для деления. Во-вторых, в мышцах лемуров, как и у людей, присутствуют жировые компоненты, тогда как у мышей их нет. Это связано с активной выработкой белка Complement Factor D, который влияет на накопление жира. Именно избыток жировых клеток в мышцах связан с ускоренным старением и рядом патологий.

По словам исследователей, лемуры способны не только точнее моделировать работу человеческой мускулатуры, но и помогать в понимании механизмов развития болезней, которыми мыши не страдают. Это особенно важно в условиях, когда большинство потенциальных методов лечения, успешно испытанных на мышах, оказываются неэффективными в клинической практике.

Ученые считают, что использование лемуров приблизит медицину к реальным решениям для лечения мышечной дистрофии, возрастной атрофии и других тяжелых состояний. Следующим шагом станет тестирование способов введения стволовых клеток в мышцы лемуров, а также подбор эффективных дозировок.

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