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Для россиян создали напиток против ментальных расстройств

РЭУ им. Плеханова: создан напиток для борьбы с ментальными нарушениями

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Исследователи РЭУ им. Плеханова создали безалкогольный напиток на основе ромашки и солодки для борьбы с ментальными нарушениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Напиток обогащен флавоноидами – природными веществами, известными своими антиоксидантными и нейрозащитными свойствами. Изобретение основано на ультразвуковой экстракции флавоноидов из лекарственных растений: ромашки аптечной и солодки голой.

Одна порция напитка (300 мл) обеспечивает не менее 15% суточной дозы флавоноидов, включая значительное количество куркумина, что способствует мягкой стимуляции серотонинергической системы мозга. Это особенно важно для профилактики расстройств пищевого поведения, депрессии и нарушений эмоционального фона.

«Мы стремимся создать продукты, которые не просто обладают приятным вкусом и поддерживают здоровье организма, но и помогают ему справляться с вызовами современной жизни. Наш напиток – пример того, как природные компоненты могут поддерживать ментальное здоровье», — отметил доктор технических наук, заведующий кафедрой пищевых технологий, заведующий научно-исследовательской лаборатории «Биотехнологии пищевых систем» Игорь Никитин.

Разработка отвечает современному запросу потребителей на функциональное питание, включающее продукты, которые целенаправленно поддерживают здоровье, укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие, при этом не содержат синтетических добавок и не вызывают побочных эффектов.

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