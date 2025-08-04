Россиянам раскрыли секрет увеличения жизни у мужчин

Увеличение в рационе растительного белка поможет увеличить продолжительность жизни, особенно у мужчин, которые часто им пренебрегают, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Проблема мужской смертности в России очень острая. Известно, что 52% мужчин не доживают до возраста 65 лет. Смертность у мужчин выше, чем у женщин в большинстве возрастных группах. Чаще всего смерть наступает внезапно в возрасте от 40 до 60 лет. Но ученые установили, что увеличение содержания растительного белка в рационе до 64% снижает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала врач.

По словам Диановой, в первую очередь это обусловлено увеличением потребления клетчатки, которая содержится в растительных продуктах.

«Кроме того, снижение в рационе продуктов животного происхождения приводит к снижению количества насыщенных жиров и трансжиров, поступающих в организм. Это заставляет задуматься прежде всего мужчин об осознанном подходе к количеству потребляемого животного белка», — заключила доктор.

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