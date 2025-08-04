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Ученые объяснили, почему люди остаются в отношениях с неопределенным статусом

Sexuality & Culture: люди остаются в «недоотношениях», так как ждут их развития
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Молодые взрослые нередко сохраняют отношения с неопределенным статусом — так называемые ситуационные отношения — несмотря на неясность будущего и сравнительно низкий уровень удовлетворенности. Международная команда ученых выяснила причину этого явления. Работа опубликована в журнале Sexuality & Culture.

Термин situationship описывает отношения, находящиеся между дружбой и классическим романом: люди проводят время вместе, иногда имеют сексуальную близость, проявляют заботу, но избегают разговоров о будущем или официального статуса «пары».

Хотя такие отношения нередко вызывают тревожность и разочарование, исследование показало, что некоторые эмоциональные факторы заставляют людей продолжать их.

Ученые провели интервью с 10 участниками в возрасте от 18 до 30 лет, которые состояли в ситуационных отношениях. Затем на основе этих бесед они составили опросник и провели онлайн-исследование среди 89 студентов, собрав данные о 109 таких историях..

Оказалось, что участники чувствовали большую удовлетворенность и привязанность, если они надеялись на развитие отношений и обсуждали с партнером перспективы.

«Мы думали, что такие отношения сохраняются из-за страха обязательств или желания сохранить сексуальный контакт. Но оказалось, что многие воспринимают ситуационные отношения как потенциальный переход к чему-то более серьезному», — отметил автор исследования Микки Лангле.

Авторы объяснили результаты с точки зрения теории социального обмена (люди остаются в отношениях, если выгоды превышают затраты) и инвестиционной модели, согласно которой привязанность усиливается при высоких эмоциональных вложениях и отсутствии лучших альтернатив. По их мнению, многие предпочитают оставаться в ситуационных отношениях, потому что боятся одиночества или не уверены, смогут ли найти более надежного партнера.

Ранее было названо опасное последствие развода для мужчин.

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