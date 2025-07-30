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Ученые впервые обнаружили гигантский вирус с неожиданными особенностями

BioRxiv: ученые нашли вирус PelV-1, который обладает самым длинным отростком
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Ученые обнаружили гигантский вирус, поражающий морской планктон — у него самый длинный из известных вирусных отростков, достигающий 2,3 микрометра. Об этом свидетельствует исследование, о котором говорится на портале BioRxiv.

Новый вирус PelV-1 был найден в северной части субтропического круговорота Тихого океана. Он поражает динофлагелляту Pelagodinium sp., одноклеточную водоросль, важную для симбиоза с кораллами и другими морскими организмами. Вирус отличается гигантским капсидом и двумя уникальными структурами: тонким и гибким «хвостом» длиной более двух микрометров и коротким толстым отростком на противоположной стороне.

По данным BioRxiv, геном вируса состоит из 459 тысяч пар оснований и содержит десятки необычных генов. Среди них ферменты для цикла Кребса, светочувствительные белки и родопсин, аквапорины и гены, связанные с фотосинтезом. Эти особенности позволяют вирусу менять обмен веществ клетки-хозяина, включая энергетические процессы.

Ученые также обнаружили второй менее распространенный вирус — co-PelV. Его геном состоит из 504 тысяч пар оснований. Оба вируса принадлежат к семейству Mesomimiviridae. Они поражают фитопланктон, который является основой морских пищевых цепей. Согласно материалу BioRxiv, это редкие вирусы, и их изучение помогает лучше понять, как вирусы влияют на продуктивность океана, глобальные биохимические циклы и климат.

В июне стало известно, что ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра.

Ранее кот-ученый открыл новый вирус.

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