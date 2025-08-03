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Найдена бактерия, помогающая снижать массу тела

Nature: два бактериальных белка могут ускорять похудение
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей под руководством Копенгагенского университета нашла бактерию, способную влиять на обмен веществ и снижать массу тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Бактерия производит два белка — RORDEP1 и RORDEP2, по свойствам напоминающих гормон иризин. Он вырабатывается в мышцах при физической активности и играет важную роль в регуляции жирового обмена. Эти сигнальные белки воздействуют на гормональный фон организма, влияя на аппетит, уровень сахара в крови, плотность костной ткани и жировой метаболизм.

«Мы обнаружили, что концентрация бактерий, продуцирующих RORDEP, может различаться у людей в 100 тысяч раз. При этом у тех, у кого таких бактерий больше, как правило, более низкий индекс массы тела», — пояснил Юн Фань, ведущий автор исследования из Центра фундаментальных метаболических исследований Фонда Ново Нордиск.

Эксперименты на животных показали, что введение бактерий или самих белков RORDEP приводит к снижению веса, уровня глюкозы в крови и улучшению состояния костной ткани. Ученые также установили, что RORDEP-1 и RORDEP-2 усиливают выработку гормонов GLP-1 и PYY, регулирующих аппетит и уровень сахара, и одновременно подавляют выработку GIP — гормона, связанного с набором веса.

Сейчас исследователи приступили к клиническим испытаниям на людях. В рамках одного из них добровольцам вводят живые бактерии, вырабатывающие RORDEP, чтобы изучить их влияние на физиологию человека. В другом исследуется действие самого белка RORDEP1.

«Мы надеемся, что бактерии или синтезированные белки RORDEP смогут стать основой для создания нового поколения биологических препаратов — фармабиотиков», — отметил руководитель проекта, профессор Олуф Педерсен. По его словам, цель команды — в течение 10-15 лет разработать средства, которые можно будет применять как для профилактики, так и для лечения ожирения, диабета, остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был раскрыт секрет живучести опасной бактерии.

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