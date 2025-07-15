Сердечникам раскрыли секрет защиты сердца от стрессовой нагрузки

Хронический стресс может значительно повлиять на здоровье сердца. Чтобы снизить подобную нагрузку на сердце, стоит практиковать медитацию, глубокое дыхание, йогу или тайцзи (китайское боевое искусство, один из видов ушу), рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.

«Стресс активирует симпатическую нервную систему, что сопровождается повышением частоты сердечных сокращений и увеличением артериального давления. Длительное воздействие стресса способствует развитию хронического воспаления, повышению уровня холестерина и глюкозы в крови. Люди, испытывающие хронический стресс, чаще прибегают к вредным привычкам, таким как курение. Также для них более характерны неправильное питание и недостаток физической активности. В таких условиях существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт», — объяснил врач.

Как отметил Шубитидзе, хронический стресс является фактором риска для таких патологий сердца и сосудов, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмия (включая серьезные нарушения ритма сердца), кардиомиопатия.

«Для профилактики и защиты сердца от стрессовой нагрузки важно применять комплексный подход. Практикуйте медитацию, глубокое дыхание, йогу или тайцзи. Работа с психологом или психотерапевтом может помочь в управлении стрессом и развитии навыков совладания с трудными ситуациями. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют выработке эндорфинов, которые помогают улучшить настроение. Соблюдайте сбалансированную диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами», — рассказал врач.

Также специалист посоветовал избегать избыточного потребления соли, сахара и насыщенных жиров и обеспечить достаточное количество сна (7–9 часов в сутки).

«Общение с друзьями и близкими, поддержка и помощь со стороны окружающих могут значительно снизить уровень стресса. Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя, так как они могут усугубить состояние сердечно-сосудистой системы. Периодические проверки у врача помогут отслеживать состояние здоровья и выявлять возможные проблемы на ранних стадиях», — заключил кардиолог.

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