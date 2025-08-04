НАСА продлит контракт на языковую и логистическую поддержку в России

НАСА собирается продлить контракт на языковую и логистическую поддержку в России

НАСА собирается продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI), предусматривающий оказание языковых и логистических услуг в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок США.

Документ предполагает, что действующий контракт Russian Language and Logistics Services 2, срок которого истекает 30 сентября 2026 года, будет продлен. Объем дополнительных работ оценивается в $25 млн, итоговая сумма контракта может составить $81,7 млн.

Согласно соглашению, подрядчик обеспечивает перевод, устный синхронный и последовательный, языковую подготовку для персонала НАСА и участников международных миссий МКС, в том числе критически важные оперативные переводы в режиме реального времени. Русский и английский являются основными рабочими языками.

Также контракт предусматривает оказание широкого спектра логистических услуг в России и Казахстане: управление офисами НАСА, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировка грузов, оформление виз и пропусков, поддержка операций на Байконуре и другие функции.

1 августа генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что глава НАСА Шон Даффи «дал добро» на прямые технические обсуждения совместных проектов.

Ранее стало известно, что более 2 тысяч сотрудников НАСА готовятся к отставке из-за политики Трампа.