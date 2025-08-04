На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Загрязнение пластиком разрушает не только здоровье, но и экономику, заявили ученые

Lancet: загрязнение пластиком ведет к ежегодным потяерям в 1,5 трлн долларов
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые выяснили, что загрязнение окружающей среды пластиком наносит ущерб здоровью людей по всему миру и приводит к экономическим потерям более чем в 1,5 трлн долларов (около 137 трлн рублей) ежегодно. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Воздействие пластика на организм человека вызывает заболевания и повышает риск преждевременной смерти в любом возрасте. Особенно уязвимыми являются дети.

Исследователи подчеркнули, что пластиковый кризис тесно связан с климатическим — пластик производится из ископаемого топлива, а рост его производства сопровождается ростом вредных выбросов.

«Пластик и климат наносят вред здоровью десятков тысяч людей уже сейчас, и ситуация будет ухудшаться», — заявил соавтор доклада Филип Ландриган из Бостонского колледжа.

По данным ученых, мировое производство пластика выросло с 2 млн тонн в 1950 году до 475 млн тонн в 2022-м. При этом перерабатывается менее 10% отходов.

Отдельное внимание исследователи призывают обратить на микропластик, частицы которого обнаруживаются как в окружающей среде, так и в организме человека. Полное влияние микропластика на здоровье пока остается не до конца изученным.

Ранее ученый рассказал, какие компоненты зубных паст истончают эмаль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами