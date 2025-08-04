Загрязнение пластиком разрушает не только здоровье, но и экономику, заявили ученые

Ученые выяснили, что загрязнение окружающей среды пластиком наносит ущерб здоровью людей по всему миру и приводит к экономическим потерям более чем в 1,5 трлн долларов (около 137 трлн рублей) ежегодно. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Воздействие пластика на организм человека вызывает заболевания и повышает риск преждевременной смерти в любом возрасте. Особенно уязвимыми являются дети.

Исследователи подчеркнули, что пластиковый кризис тесно связан с климатическим — пластик производится из ископаемого топлива, а рост его производства сопровождается ростом вредных выбросов.

«Пластик и климат наносят вред здоровью десятков тысяч людей уже сейчас, и ситуация будет ухудшаться», — заявил соавтор доклада Филип Ландриган из Бостонского колледжа.

По данным ученых, мировое производство пластика выросло с 2 млн тонн в 1950 году до 475 млн тонн в 2022-м. При этом перерабатывается менее 10% отходов.

Отдельное внимание исследователи призывают обратить на микропластик, частицы которого обнаруживаются как в окружающей среде, так и в организме человека. Полное влияние микропластика на здоровье пока остается не до конца изученным.

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