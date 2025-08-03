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Китай рассматривает возможности по уничтожению спутников Starlink

AP: Китай изучает способы уничтожения спутников Starlink
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SpaceX

Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что китайская сторона рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, «саботаж цепочек поставок» и ударные спутники с ионными двигателями.

По данным агентства, правительство КНР и военные ученые уже опубликовали десятки статей в журналах, в которых рассматривают способы обнаружения и уничтожения спутников Starlink.

По мнению китайских исследователей, космические аппараты представляют высокий риск для правительства КНР и его стратегических интересов. Опасения обусловлены связями компании Starlink с разведкой и Минобороны США, а также ее растущим глобальным присутствием.

До этого сообщалось, что Китай планирует оснастить свою космическую станцию «Тяньгун» роботизированными системами для отражения потенциальных угроз со стороны неопознанных космических объектов.

Ранее Маск встретился в Пентагоне с министром обороны.

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