Китай вооружит космическую станцию «Тяньгун» роботами-защитниками

Китай планирует оснастить свою космическую станцию «Тяньгун» роботизированными системами для отражения потенциальных угроз со стороны неопознанных космических объектов. Об этом заявил старший научный сотрудник Национального центра космических наук в Пекине Сунь Чжибинь во время лекции в Нанкинском университете науки и технологий, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По словам ученого, в случае приближения подозрительного объекта к «Тяньгуну» или другим критически важным космическим аппаратам Китая будет задействован небольшой роботизированный манипулятор. Его задача — захватить нарушителя и оттолкнуть его на безопасное расстояние.

«Иногда другой космический корабль может намеренно сблизиться — возможно, просто для наблюдения, но даже это может помешать нашей работе», — пояснил Сунь Чжибинь.

В таких ситуациях Китай сначала анализирует намерения объекта, а затем принимает решение: уклониться, скорректировать орбиту или использовать робота для перехвата.

В декабре 2021 года Китай сообщил ООН о двух случаях, когда «Тяньгун» был вынужден совершать маневры уклонения из-за сближения со спутниками Starlink компании SpaceX. Согласно отчету, 1 июля 2021 года Starlink-1095 сошел с орбиты в 550 км и приблизился к станции на высоте около 380 км. Аналогичная ситуация произошла с Starlink-2305 21 октября 2021 года.

Ранее Международной космической станции пришлось совершить маневр уклонения от космического мусора.