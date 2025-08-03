На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за полтора месяца

На Солнце произошла самая сильная за полтора месяца вспышка, рассказал РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук) Сергей Богачев.

По его словам, взрыв произошел вечером в активной области 4168. Она только накануне образовалась в северном полушарии планеты. Вспышка уровня M2.9 (сильная) стала результатом самого мощного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался 1 августа.

Богачев добавил, что более крупное событие такого рода было зафиксировано 20 июня. За последние трое суток на Солнце было зарегистрировано 35 вспышек, но они не достигли уровня M.

«Место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация», — отметил эксперт и обратил внимание на сохраняющийся риск крупных взрывов в ближайшие сутки.

До этого на Солнце за сутки произошло более десяти вспышек. Большая их часть образовалась «в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», остальные были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

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