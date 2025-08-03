Япония создает правила по уборке космического мусора

Япония планирует разработать международные правила, регулирующие уборку космического мусора, который может представлять угрозу для спутников и Международной космической станции. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на официальные лица страны.

К концу марта 2026 года японский кабмин в сотрудничестве с экспертами планирует определить правовые и процедурные аспекты утилизации объектов на орбите, например, обломков ракет и спутников. Специалисты пытаются уточнить порядок получения информации о мусоре от его владельцев, будь то государственные или частные структуры.

В публикации подчеркивается, что данная инициатива направлена на подготовку к глобальным обсуждениям в рамках комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях, которые планируется провести в 2026 году.

До этого американские ученые из Сандийских национальных лабораторий в Альбукерке разработали метод слежения за метеоритами и космическим мусором с помощью инфразвука. Технология может обезопасить Землю и околоземное пространство от космических и рукотворных угроз.

Ранее МКС пришлось уклоняться от космического мусора.