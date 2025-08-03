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Ученый назвала скрытую ошибку при стирке носков

Daily Mail: проглаживание чистых носков утюгом поможет сохранить ноги здоровыми
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Проглаживание носков утюгом после стирки может защитить ноги от бактерий и грибка. Об этом рассказала микробиолог Лестерского университета доктор Примроуз Фристоун в интервью изданию Daily Mail.

По словам эксперта, носки нужно стирать при температуре не ниже 60 °C с использованием моющего средства на основе энзимов. Однако в современных стиральных машинах такой режим часто не используется по умолчанию. В этом случае, отмечает Фристоун, носки нужно тщательно проглаживать утюгом с функцией пара.

«Это помогает теплу проникать глубже в ткань и уничтожать бактерии, вирусы и грибок, вызывающий эпидермофитию стоп», – уточнила микробиолог.

Специалист пояснила, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви. Однако они остаются одними из самых загрязненных участков тела.

«На каждом квадратном сантиметре кожи стопы может обитать до 100 миллионов микробных клеток. Теплая, влажная и темная среда создает идеальные условия для их размножения, особенно между пальцами, где располагается множество потовых желез», – напомнила Фристоун.

Носки, по словам ученой, работают как «микробные губки» — они впитывают бактерии, грибки и их споры из почвы, пыли, шерсти домашних животных и влаги. Даже после стирки на ткани могут сохраняться патогены, если температура была недостаточно высокой.

«Некоторые из этих микроорганизмов безвредны, но другие представляют опасность — это, например, стафилококки, кандиды, аспергиллы и криптококки», — говорит эксперт. Кроме того, бактерии на стопах питаются потом и выделяют зловонные метаболиты, вызывая неприятный запах ног, носков и обуви.

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