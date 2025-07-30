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Россиян предупредили о рисках заражения вагинозом и уретритом в водоеме

Врач Неронов: секс в водоеме может привести к бактериальным половым инфекциям

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Секс в открытых или общественных местах, таких как река или водоем, может нести ряд потенциальных рисков и опасностей, в том числе возникновение бактериальных половых инфекций, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Вода в естественных водоемах может быть не всегда чистой. Загрязнение воды может привести к инфекции или другим заболеваниям, таким как бактериальный вагиноз у женщин или уретрит у мужчин. Как упоминалось ранее, открытые раны могут подвергать вас риску заражения. Не всегда возможно соблюдение личной гигиены при занятиях сексом в открытом водоеме. В некоторых случаях влага может создать условия для размножения бактерий, особенно если присутствуют грязь и микробы», — рассказал врач.

При этом заразиться через воду такими заболеваниями, как сифилис, гонорея, хламидиоз и ВИЧ, нельзя.

«Заболевания, передающиеся половым путем, — такие как сифилис, гонорея, хламидиоз и ВИЧ, вряд ли могут передаваться через воду. Основной риск заключается в контакте с инфицированными частями тела (например, гениталиями) или через слизистые оболочки. Однако, если в воде содержатся патогенные микроорганизмы (например, в случае с некоторыми грибковыми или бактериальными инфекциями), есть вероятность заражения при открытых ранах или порезах на коже», — отметил врач.

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