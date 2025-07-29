Названы микроэлементы, дефицит которых может усугубить артрит

У женщин с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов снижен уровень селена, цинка, железа и ванадия в крови. К такому выводу пришли ученые из Сеченовского университета совместно с коллегами из Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Trace Element Research (BTER).

Анализ данных о здоровье более 300 женщин показал, что при остеоартрите уровень селена и цинка в крови снижается в среднем на 7–9%, а железа — до 18%. Особенно выраженные отклонения отмечались у пациенток с поражением как коленных, так и тазобедренных суставов.

Даже с учетом таких факторов, как возраст, наличие лишнего веса и хронических заболеваний, пониженные уровни селена и ванадия также сохраняли статистически значимую связь с остеоартритом. По словам ученых, эти элементы играют важную роль в защите суставов. Они участвуют в хондрогенезе (формировании хрящевой ткани) и поддержании антиоксидантной активности — защите клеток от окисления.

По мнению авторов, дефицит микроэлементов может усиливать окислительный стресс и воспалительную реакцию в суставной ткани, тем самым способствуя прогрессированию заболевания. Полученные данные могут лечь в основу новых подходов к профилактике и ранней диагностике остеоартрита.

Исследователи предполагают, что коррекция дефицита с помощью персонализированных схем приема микроэлементов может замедлить развитие болезни. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимо провести дополнительные испытания с большим числом добровольцев.

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