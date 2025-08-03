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Врач рассказал, какой вид массажа повышает риск инсульта

Daily Mail: применение массажера-пистолета в области шеи может грозить инсультом
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Использование массажного пистолета для снятия напряжения в шее может привести к инсульту, который потенциально опасен для жизни. Об этом заявил невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам специалиста, шейные позвоночные и сонные артерии уязвимы для повреждений при воздействии повторяющихся сдвиговых усилий, которые создает массажный пистолет. Эти сосуды играют ключевую роль в обеспечении кровоснабжения и доставки кислорода к мозгу. Повреждение их стенок может вызвать образование тромбов, нарушить кровоток и привести к инсульту.

Кроме того, применение сильного точечного давления в области шеи может «сдвинуть» атеросклеротические бляшки, расположенные на стенках артерий.

«Это может стать причиной попадания тромба в мозг, что вызовет ишемический инсульт», — отметил Чен.

Врач напомнил о характерных симптомах инсульта: внезапном онемении лица, невозможности поднять обе руки, нарушении речи. Также, по его словам, при инсульте могут появиться головокружение, ухудшение зрения, потеря памяти, тошнота, головные боли и рвота.

Невролог также обратил внимание на другую неожиданную причину инсульта — сдерживание чихания.

«При сдерживании чихания внутри организма создается давление, превышающее таковое в автомобильной шине. Сдерживание чихания может привести к разрыву барабанной перепонки, повреждению тканей горла и даже проникновению воздуха в грудную клетку», — подчеркнул специалист.

Ранее был развеян популярный миф об инфаркте.

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