Развеян популярный миф об инфаркте

Высокий уровень холестерина в крови не является единственным «провокатором» сердечного приступа. Об этом заявил врач-кардиолог Давид Карризо в интервью изданию Vanitatis.

Врач отметил, что чаще всего под инфарктом подразумевают острое повреждение сердечной мышцы, возникающее в результате прекращения кровотока в ней.

По его словам, развитие сердечно-сосудистых заболеваний зависит от множества факторов, и высокий уровень холестерина в организме — лишь один из них. Настоящие причины инфаркта часто кроются в сочетании нарушений обмена веществ, нездорового образа жизни и хронического воспаления.

«Инсулинорезистентность, повышенный уровень глюкозы в крови, высокое артериальное давление, сидячий образ жизни, регулярное употребление ультраобработанных продуктов и скрытые воспалительные процессы в организме — все это может значительно повысить вероятность сердечного приступа», — пояснил специалист.

Доктор Карризо напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин летальных исходов в мире. Эксперт посоветовал подходить к оценке рисков комплексно и отслеживать показатели веса, подвижности, сахара в крови и кровяного давления регулярно.

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