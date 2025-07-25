Россиянам пообещали резкое падение цен на картофель

Картофель в российских магазинах может подешеветь вдвое в августе 2025 года по сравнению с июнем и июлем, до 50 рублей за 1 кг, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«В августе 2025 года ожидаются изменения в ценах на различные группы товаров первой необходимости. Будет сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Картофель может подешеветь почти вдвое, с 100 до 50 рублей за 1 кг», — отметила экономист.

По ее словам, цены на морковь снизятся с 99 до 60 рублей за 1 кг, на лук, морковь и капусту — на 30–40%, яблоки и груши подешевеют на 20–25%, с 120 до 80 рублей и с 259 до 180 рублей за 1 кг соответственно. Байгузина уточнила, что дыня и арбуз, томаты, огурцы и зелень тоже станут доступнее.

«Однако будет и повышение цен на мясные изделия. Говядина и свинина могут вырасти в цене на 3–4% — связано с увеличением спроса и сезонностью производства. Непродовольственные товары первой необходимости могут подорожать на 3–5% в связи с инфляционными процессами и изменением производственных затрат. Таким образом, август 2025 года обещает стать периодом выгодных покупок продуктов питания, особенно свежих овощей и фруктов», — отметила Байгузина.

По данным Росстата на 21 июля 2025 года, годовая инфляция в России составила 9,17%. Неделей ранее показатель был на уровне 9,34%.

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