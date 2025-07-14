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Ученый назвал два овоща, помогающих предотвратить деменцию

Daily Mail: медь в картофелях и патиссонах помогает предотвтратить деменцию
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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Картофель и патиссоны содержат медь, которая необходима для поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции. Об этом заявил профессор Хэбэйского медицинского университета (Китай) Вэйай Цзя. Его слова приводит издание Daily Mail.

По словам ученого, медь способствует высвобождению железа, которое переносит кислород по организму, в том числе — к мозгу. Ее умеренное потребление также способствует нормальной работе центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, этот микроэлемент участвует в регуляции нейромедиаторов, связанных с памятью и обучением.

Однако профессор предупредил, что избыток меди может быть токсичным. Острые симптомы отравления медью при приеме включают рвоту, гематемезис (рвоту кровью) и гипотензию (низкое кровяное давление). Чтобы избежать передозировки, ученый рекомендует получать микроэлемент с пищей в умеренном количестве. Суточная норма меди (1,22 мг), по его словам, содержится, например, в двух картофелинах и одном среднем патиссоне.

По мнению исследователей, защитный эффект меди обусловлен ее положительным влиянием на энергетический обмен и нейротрансмиссию — процессы, критически важные для нормальной работы нервной системы.

Ранее прием популярного обезболивающего связали с высоким риском деменции.

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