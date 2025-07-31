На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать отеков во время перелета

Врач Ларина: чтобы во время перелета не было отеков, нужно ходить каждые полчаса
true
true
true
close
Shutterstock

Во время длительного перелета высок риск возникновения отеков. Чтобы этого избежать, важно каждые полчаса ходить по салону самолета, рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина.

При вынужденном вертикальном положении во время авиаперелета, особенно длительного (более 5 часов), возможно нарушение водно-электролитного баланса и снижение работы так называемой «мышечно-венозной помпы». Эти факторы приводят к венозному застою, расширению вен и повышению венозного давления, на фоне которого развивается отек ног.

«Очень важно сделать для себя авиаперелет комфортным: подобрать подходящую свободную одежду для путешествия, желательно выбрать место у прохода, совершать каждые 30 минут прогулки по салону, выполнять упражнения для мышц голени, использовать эластичные компрессионные чулки, которые необходимо надеть дома до авиаперелета, и пить достаточное количество жидкости, желательно в виде негазированной и несладкой питьевой воды», — советует врач.

По словам Лариной, в положении «сидя», особенно в неудобном и тесном для человека кресле, возможно внешнее воздействие на подколенную вену (при сгибании колена и при давлении края сиденья на область подколенной ямки), связывающей вены голени с глубоко расположенными венами бедра.

«Дополнительно, в результате иммобилизации (неподвижности), недостаточного употребления жидкости и ее усиленной потери (незаметной для пассажира) из-за низкой влажности в самолете, употребления алкогольных напитков, увеличивающих диурез, возможна гиперкоагуляция («сгущение» крови) и образование тромбов, особенно у пациентов, имеющих предрасполагающие факторы в виде ожирения, заболеваний сердца и сосудов, крови, почек, печени, приема некоторых лекарственных препаратов и др. Поэтому важно соблюдать перечисленные мной рекомендации», — подчеркнула врач.

Ранее врач рассказала, как использование ватных палочек может привести к тугоухости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами