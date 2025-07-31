Россиянам рассказали, как избежать отеков во время перелета

Врач Ларина: чтобы во время перелета не было отеков, нужно ходить каждые полчаса

Во время длительного перелета высок риск возникновения отеков. Чтобы этого избежать, важно каждые полчаса ходить по салону самолета, рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина.

При вынужденном вертикальном положении во время авиаперелета, особенно длительного (более 5 часов), возможно нарушение водно-электролитного баланса и снижение работы так называемой «мышечно-венозной помпы». Эти факторы приводят к венозному застою, расширению вен и повышению венозного давления, на фоне которого развивается отек ног.

«Очень важно сделать для себя авиаперелет комфортным: подобрать подходящую свободную одежду для путешествия, желательно выбрать место у прохода, совершать каждые 30 минут прогулки по салону, выполнять упражнения для мышц голени, использовать эластичные компрессионные чулки, которые необходимо надеть дома до авиаперелета, и пить достаточное количество жидкости, желательно в виде негазированной и несладкой питьевой воды», — советует врач.

По словам Лариной, в положении «сидя», особенно в неудобном и тесном для человека кресле, возможно внешнее воздействие на подколенную вену (при сгибании колена и при давлении края сиденья на область подколенной ямки), связывающей вены голени с глубоко расположенными венами бедра.

«Дополнительно, в результате иммобилизации (неподвижности), недостаточного употребления жидкости и ее усиленной потери (незаметной для пассажира) из-за низкой влажности в самолете, употребления алкогольных напитков, увеличивающих диурез, возможна гиперкоагуляция («сгущение» крови) и образование тромбов, особенно у пациентов, имеющих предрасполагающие факторы в виде ожирения, заболеваний сердца и сосудов, крови, почек, печени, приема некоторых лекарственных препаратов и др. Поэтому важно соблюдать перечисленные мной рекомендации», — подчеркнула врач.

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