Россиянам раскрыли секрет снятия напряжения с глаз

Упражнение с точкой на стекле по Аветисову помогает снять напряжение с глаз за несколько минут, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

«Эффективным упражнением для профилактики зрительного перенапряжения может быть упражнение с точкой на стекле по Аветисову. Нужно прикрепить небольшую красную точку (из бумаги или пластилина) на оконное стекло и поочередно фокусироваться на ней и на объектах вдали. Необходимо находиться на расстоянии 50–70 см от стекла, закрыв один глаз, и смотреть на точку 30 секунд, а затем 30 секунд — вдаль», — объяснила врач.

После этого нужно повторить упражнение с другим глазом. Важно отметить, что первое время нужно чередовать глаза в течение 5 минут. На третьей и четвертой неделе — в течение 15 минут.

«Выполнять упражнение необходимо 10 раз в день. Если вы используете контактные линзы или очки, то упражнение нужно выполнять в них. При выполнении техники чередуется напряжение и расслабление глазных мышц, восстанавливая фокусировку», — отметила Соловей.

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