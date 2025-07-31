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В Турции мужчина несколько раз попадал в больницу из-за острой пищи

EJEM: острая пища может спровоцировать опасный приступ тахикардии
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Shutterstock/FOTODOM

Турецкие врачи впервые зафиксировали развитие наджелудочковой тахикардии — внезапного учащенного сердцебиения — из-за острой пищи. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Eurasian Journal of Emergency Medicine (EJEM). По данным ученых, причиной приступа стал капсаицин — активное вещество, придающее перцу чили его жгучие свойства.

Исследование описывает случай 48-летнего пациента, который несколько раз обращался в отделение неотложной помощи после употребления очень острой пищи. Каждый эпизод сопровождался очень быстрым сердцебиением — более 200 ударов в минуту, тревожностью и потливостью. На ЭКГ была зафиксирована тахикардия с частотой 215 ударов в минуту, купировать которую удалось только с помощью быстрого внутривенного введения препарата аденозина.

Кофеин, алкоголь, стресс и другие стандартные провоцирующие факторы были исключены. Комплексное обследование не выявило структурных аномалий сердца. Однако в дневнике питания пациента четко прослеживалась связь между острыми блюдами и приступами, что позволяет говорить о прямом воздействии капсаицина.

До сих пор капсаицин считался потенциально полезным для сердечно-сосудистой системы: его воздействие связывали с расширением сосудов и снижением воспаления. Однако в данном случае он, по всей видимости, активировал рецепторы TRPV1 и TRPV4, участвующие в регуляции работы вегетативной нервной системы и электрофизиологии сердца.

Ученые предполагают, что у некоторых людей повышенная чувствительность к капсаицину может быть врожденной. Такая реакция на острую пищу может возникать из-за индивидуальных особенностей TRP-рецепторов. Они обеспечивают чувствительность к широкому спектру физических и химических стимулов, таких как свет, давление и температура.

Ранее было названо вещество из пищи, снижающее агрессию.

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