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Названы продукты, которые нельзя есть перед сном

Daily Mail: потребление апельсинов и помидоров вечером может вызвать изжогу
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Shutterstock

По словам британского диетолога Кайла Кроули, употребление кислых фруктов и овощей перед сном может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. По его словам, содержащаяся в них кислота расслабляет клапан между пищеводом и желудком, что провоцирует кислотный рефлюкс и нарушает сон. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Эксперт объяснил, что к кислым относятся такие растительные продукты, как апельсины, помидоры и грейпфруты. При потреблении на ночь они могут стать провокаторами изжоги.

Специалист также рекомендовал избегать жирной пищи в вечернее время, поскольку она также часто вызывает кислотный рефлюкс и тяжесть в желудке. Кроме того, Кроули подчеркнул, что любой полноценный прием пищи перед сном нежелателен, так как затрудняет пищеварение и может нарушить режим сна, особенно если человек ложится в кровать сразу после еды.

Врач советует выбирать легкие перекусы, которые не перегружают желудочно-кишечный тракт. Вечером, по его мнению, лучше всего подходят орехи и молочные продукты — они насыщают, не вызывая проблем с пищеварением.

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