В Казахстане назвали компанию, которая построит третью АЭС в стране

Китай может построить третью атомную электростанцию в Казахстане. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр, передает ТАСС.

«Думаю, да. Из Китая», — ответил чиновник на вопрос журналистов, будет ли третью АЭС возводить та же компания, что и вторую.

Для строительства второй АЭС в Казахстане власти рассматривают сотрудничество с компанией из Китая — CNNC, которая также принимала участие в конкурсе на строительство первой АЭС.

Российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Как сообщило 14 июня казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

Ранее в Казахстане назвали стоимость строительства АЭС.