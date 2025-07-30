Ученые нашли древнее доказательство библейской истории Моисея

DM: в надписях на стенах рудника в Египте найдено возможное упоминание Моисея

На стенах древнего рудника в Египте нашли надпись, которая может содержать упоминание Моисея. Об этом сообщает Daily Mail.

Независимый исследователь Михаэль Бар-Рон расшифровал одну из надписей как «зот м'Моше», что означает «это от Моисея». Она выполнена протосинайским письмом — одним из первых алфавитов в мире — и датируется примерно 1800 годом до нашей эры.

Надписи были обнаружены в бирюзовом руднике Серебит-эль-Хадим на Синайском полуострове. Ученые предполагают, что их оставили семитоязычные рабочие. В некоторых фрагментах упоминается бог Эль, важный для ранней израильской религии. Имя египетской богини Баалат в других местах частично стерто. Исследователи видят в этом следы религиозной борьбы между сторонниками разных богов.

Если расшифровка верна, это откроет первое археологическое свидетельство, подтверждающее реальность Моисея. Согласно Книге Исхода, он вывел израильтян из египетского рабства. Упоминание Моисея вместе с именем еврейского бога Эля и следами разрушения языческих артефактов может указывать на реальность событий, на которых основано библейское предание.

При этом египтологи предупреждают, что протосинайское письмо трудно интерпретировать. Бар-Рон, в свою очередь, уверяет, что постарался максимально объективно подойти к расшифровке и даже пытался доказать обратное.

Ранее эксперты рассказали, что Моисей мог разделить Красное море благодаря природному явлению.